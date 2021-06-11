Деревья и кустарники Симферополя привели в порядок

Улицы города стали выглядеть ухоженней. Фото: Архив "КП"

Работники зеленого хозяйства МБУ «Город» продолжают обрезку деревьев и кустарников на улицах крымской столицы, сообщила пресс-служба местной администрации.

С 31 мая по 6 июня была проведена санитарно-формовочная обрезка по следующим улицам: 60 лет Октября, Чехова, Данилова, Глинки, Береговая, Училищная, Жигалиной, Кечкеметская, Киевская, Февральская, Калинина, Первомайская, Шмидта, бульваре Франко, переулке Элеваторный, а также на площади Куйбышева. Также сформировали крону 87 кустарников на улицах Александра Невского и Серова. Кроме того, убрали порубочные остатки более чем на 20 улицах Симферополя, еще на 25 улицах покосили траву. На этой неделю покосили траву на 25 улицах. Сотрудники «Города».

- Уход за цветниками включил в себя прополку почвы на площади Амет-Хана Султана и в Екатерининском саду, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе установили бюст заслуженному летчику Советского Союза Георгию Береговому. Скульптура находится на территории космического лицея.

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