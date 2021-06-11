Видео спасения пенсионера в аэропорту Симферополя

60-летний мужчина летел на лайнере Салехард - Симферополь. Фото: Архив "КП"

В аэропорту Симферополя полицейские вместе с медицинским персоналом спасли пожилого мужчину, у которого случился сердечный приступ, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

60-летний мужчина летел на лайнере Салехард - Симферополь. В самолете он чувствовал себя хорошо, но в зоне прилета ему резко стало плохо. Он потерял сознание и упал на землю. Летевшие с ним пассажиры быстро сообщили о происходящем в медпункт.

Медики и полицейские вовремя оказали всю нужную помощь и спасли пенсионера.Сейчас он находится под контролем врачей в терапевтическом отделении местной больницы.

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