Счет шел на секунды: Сотрудники аэропорта Симферополя спасли пенсионера от смерти

Пожилой мужчина почти начал задыхаться, медики констатировали остановку сердца Фото: Архив "КП"

В пятницу утром 60-летний мужчина летел в Симферополь. Весь полет пассажир чувствовал себя хорошо, но во время посадки у него потемнело в глазах, а уже в зоне прилета крымского аэропорта он потерял сознание и упал на землю. Летевшие с ним пассажиры немедленно сообщили о происходящем в медпункт.

Пожилой мужчина почти начал задыхаться, медики констатировали остановку сердца. Счет шел на секунды, поэтому персонал срочно обратился за помощью к полицейским, чтобы те провели реанимационные мероприятия.

- Сержант полиции Антон Железняк по просьбе фельдшеров оперативно доставил из медпункта дефибриллятор, а прапорщик полиции Виктор Богатырев, используя механическое ручное устройство, обеспечивал временную искусственную вентиляцию легких пострадавшего, - рассказывают в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Сержант полиции Антон Железняк доставил из медпункта дефибриллятор, а прапорщик полиции Виктор Богатырев обеспечивал временную искусственную вентиляцию легких. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Всего за несколько минут врачи вместе с полицейскими привели в сознание 60-летнего пенсионера. В медпункте аэропорта ему стабилизировали кровяное давление и отвезли в ближайшую больницу.

Сейчас мужчина находится под контролем врачей в терапевтическом отделении местной больницы и чувствует себя намного лучше. Если бы сотрудники аэропорта пришли на помощь чуть позже, все могло бы кончиться трагедией.

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