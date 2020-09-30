Летевшие в Крым врачи ФМБА спасли жизнь пассажирке рейса Москва-Симферополь

Врачи моментально среагировали и оказали первую помощь пострадавшей. Фото: Пресс-служба ФМБА

- Героизма в этом абсолютно нет, просто рутинное оказание медпомощи, - скромно говорит КП-Крым Александр Фетисов, главный врач Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи Федерального медико-биологического агентства России (ФСНКЦ ФМБА РФ).

Но благодаря нескольким врачам, находившимся на борту рейса Москва-Симферополь, удалось спасти жизнь одной из пассажирок, а пилоту не пришлось рисковать и делать экстренную посадку.

Группа красноярских врачей, которых специально направили в Крым для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, летели на борту самолета в столицу Крыма. В середине полета одна из пассажирок потеряла сознание. Экипаж хотел совершить досрочную высадку в пути. Но, к счастью, на борту оказались медики, которые и принялись оказывать женщине первую помощь.

Сорокалетняя пассажирка самолета почувствовала слабость еще в самом начале полета, но состояние ухудшалось и стало критичным примерно через час. В итоге женщина просто потеряла сознание.

- Случилось так, что она вышла из уборной уже в обморочном состоянии и начала терять сознание, - вспоминает Фетисов. - В этот момент стюардесса сразу обратилась ко мне, так как я при регистрации на рейс отметился как «врач на борту».

Главврач вместе с медсестрой осмотрели женщину. Выяснилось, что у пассажирки началась интоксикация на фоне отравления, поэтому резко снизилось давление. Стюардесса принесла врачам аптечку, которая находилась на борту. Медики измерили давление, ввели лекарство, и женщина уснула.

- Когда она пришла в себя, мы еще наблюдали за ней до самой высадки, успокоили и ее, и всех остальных пассажиров, ведь никаких экстренных посадок делать не пришлось, - отмечает Александр.

Уже в конце полета женщина чувствовала себя намного лучше, а во время благодарности за оказанную помощь назвала медиков «ангелами в синей униформе».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сейчас врачи ФМБА находятся в Ялте, до этого работали в Симферополе. Их специально направили на полуостров для оказания медпомощи больным коронавирусом, ведь врачей в республике не хватает.

- В Крыму сейчас, действительно, отмечается большой подъем заболевших, поэтому медиков присылают из других регионов, - говорит Фетисов. - Пациенты есть, их много. Работа медиков сейчас очень востребована. Пока на территории республики работают около 70 наших врачей.

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