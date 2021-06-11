«Спустя несколько дней уже были ямы»: подрядчик повторно отремонтировал объездную дорогу вокруг Симферополя

Отремонтированная дорога начала крошиться буквально через несколько дней после завершения работ. Фото: Михаил ПАТЛИС

На объездной в Симферополе подрядчик повторно отремонтирует участки дороги, на которых образовались ямы, сообщил депутат Симферопольского горсовета Вячеслав Кондратьев.

- Подрядчик повторно отремонтировал участки Объездной дороги в районе Московского и Евпаторийского шоссе, где с первого раза не получилось качественно уложить асфальт и спустя несколько дней уже были ямы», – сообщил чиновник.

Ранее сообщалось, что проект строительства новой объездной Ялты вынесут на общественные слушания. Маршрут ее прокладки определят до конца года.

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