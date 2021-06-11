В Крыму создадут совет по вопросам использования русского языка

Совет является консультативным и координационным органом при главе РК. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Чтобы защитить и поддержать русский язык как государственный язык РФ, руководитель Крыма Сергей Аксенов распорядился создать совет по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК, передает «Крым 24».

Он лично возглавит новое формирование. Заместителем станет заместитель председателя Общественной палаты РК, ректор крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков, а секретарем – проректор этого же института Юрий Дорофеев.

Также в состав совета войдет министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев, депутат Госдумы РФ Константин Бахарев, заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков, министр образования, науки и молодежки РК Валентина Лаврик и другие.

Ранее сообщалось, что Сергей Цеков предложить выкинуть из русского языка слова «кешбэк», «праймериз» и «хайп». Он назвал отечественные аналоги модных зарубежных терминов.

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