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Общество14 июня 2021 9:17

В селе под Симферополем отключили воду на 8 часов

Проводят ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
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Жители села Дубки остались без воды на 8 часов.

Жители села Дубки остались без воды на 8 часов.

Фото: Архив "КП"

В селе Дубки в Симферопольском районе 14 июня в 9.00 утра отключили воду, передает «Вода Крым».

Водоснабжение ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Краны 14 июня будут оставаться сухими до 17.00.

Ранее сообщалось, что 14 июня в Крыму ожидаются дожди, грозы и тепло до +26. На полуострове снова будет сыро.

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