В Симферополе загорелась легковушка недалеко от аэропорта

Легковой автомобиль воспламенился возле симферопольского аэропорта. Фото: «Крым 24».

На дороге, ведущей к международному аэропорту «Симферополь», воспламенился легковой автомобиль. Сотрудники МЧС пробирались к месту пожара через автомобильную пробку, передает «Крым 24».

Человеческих жертв нет, никто не пострадал. Сотрудники пожарной службы уже потушили пламя. Уточняется, что хозяина автомобиля рядом не оказалось.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Гурзуфе потушили пожар. Никто не пострадал.

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