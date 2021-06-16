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Происшествия16 июня 2021 13:28

У директора крымской компании накопился долг в 23 миллиона рублей неуплаченных налогов

Преступление выявили сотрудники прокуратуры
Елизавета КВАЧКОВА
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Налоговая служба предъявила предпринимателю более 100 поручений по взысканию недоимки.

Налоговая служба предъявила предпринимателю более 100 поручений по взысканию недоимки.

Фото: Археологическое наследие, ВКонтакте.

Директор одной из местных фирм не платил налоги, сборы и страховые взносы с октября 2018 года, в результате компания оказалась должна более 23 миллионов рублей, сообщили в Следкоме РК.

Деньги, которые должны были пойти на уплату налогов, он потратил на расчеты с контрагентами, погашение кредитов и процентов по ним. Таким образом, мужчина хотел создать видимость благополучного ведения хозяйства, а заодно и скрыть свои доходы.

Выплаты более чем на 2,7 миллиона рублей миновали расчетные счета ООО. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в прокуратуру Крыма. В дальнейшем, незаконные действия коммерсанта будут оценены в суде.

Власти Киева хотят заставить крымчан платить украинские налоги. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект.

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