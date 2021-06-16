К многопрофильному медцентру в Симферополе запустят новый маршрут

Маршрут запускают в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающими в Симферопольском и Белогорском районах. Фото: Архив "КП"

В Симферополе появится новый маршрут между многопрофильным медицинским центром имени Семашко, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

В тестовом режиме автобусы начнут курсировать с пятницы, 18 июня. Параллельно будет изучаться пассажиропоток. С интервалом движения 20-25 минут с 6.20 до 22.30 будут ходить 4 транспорта. Маршрут появится в связи с многочисленными просьбами местных жителей.

Кроме того, в связи с развитием курортного сезона, с сегодняшнего дня возобновлено движение в круглосуточном режиме троллейбусного маршрута №20 Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского – железнодорожный вокзал. Транспорт ходит раз в 30 минут.

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