В Симферополе пьяный офицер напал с ножом на мужчину, который заступился за официантку

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 200.000 рублей. Фото: Архив "КП"

В Севастополе старший лейтенант Петр Л. Кинулся с ножом на мужчину, попенявшего ему на недопустимое поведение в отношении официантки, передает ForPost .

Инцидент произошел около двух часов ночи 5 октября 2020 года около дома 64 на улице Громова. Выпивший офицер посчитал, что замечания собеседника не имеют под собой веского основания. Свою правоту мужчина решил доказать ударив обидчика ножом. Позже он признался в содеянном и рассказал, что в ночь с 4 на 5 октября познакомился с Т. в баре, где тот сделал ему замечание на счет навязчивого общения с сотрудницей заведения.

Суд признал офицера виновным. Нападавший отправится за решетку на два с половиной года. Кроме того, был наложен арест на принадлежащий ему автомобиль Gelly Emgrand 2013 года выпуска.

Ранее сообщалось, что у директора крымской компании накопился долг в 23 миллиона рублей неуплаченных налогов. Преступление выявили сотрудники прокуратуры.

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