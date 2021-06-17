Из-за ливней в Крыму было отключено больше 100 электроподстанций

Некоторые потребители остаются без света Фото: Архив "КП"

Утром 17 июня в сетях ГУП РК «Крымэнерго» зафиксировали аварийное отключение больше 100 трансформаторных подстанций.

Как сообщили в пресс-службе госпредприятия, это случилось из-за непогоды. Наибольшее количество аварий произошло в Керчи, Ленинском и Кировском районах.

- Причинами отключений являлись обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов. Автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы, обеспечила безопасное отключение поврежденных участков, – уточнили в «Крымэнерго».

Кроме того, на предприятии сообщили, что потребители запитаны по резервной схеме электроснабжения. В приоритете социально значимые объекты. Их подключают с помощью передвижных дизель-генераторных установок.

- Массовость повреждений и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия не позволяют одномоментно ликвидировать все аварийные отключения. Кроме того, значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает одного метра, - уточнили в «Крымэнерго».

Также известно, что в наиболее проблемные участки передислоцированы бригады энергетиков из других регионов. Аварийно-спасательные работы продолжатся, пока не будут полностью ликвидированы последствия непогоды.

Напомним, в Керчи за сутки выпала двухмесячная норма осадков. На востоке Крыма ввели режим ЧС.

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