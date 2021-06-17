Больше 100 керчан остались без газа из-за ливня

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Из-за непогоды часть жителей Керчи оказалась отключенной от газа. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, газа не было у 40 абонентов по состоянию на 11 утра.

- В 11.00 поступило сообщение об отключении газоснабжения в Керчи у 40 абонентов: 123 человека, из них 35 детей. К месту выехали представители филиала «Крымгазсети», две бригады – шесть человек и две единицы техники, – говорится в сообщении.

Кроме того, в некоторых регионах Крыма нет света. Частично электроснабжение отключено в Керчи, Симферополе, Кировском районе, а также в Ленинском, Симферопольском и Белогорском районах. Энергетики продолжают устранять последствия непогоды.

На данный момент без света находятся 40 тысяч человек и 20 социально значимых объектов.

Ранее КП-Крым писала, что больше 100 подстанций было обесточено из-за непогоды.

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