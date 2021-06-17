В Керчь направлены сотрудники ОМОН Росгвардии для помощи пострадавшим

Напомним, что из-за сильных ливней в Крыму подтоплено пять муниципальных образований. Фото: Никита ПОЛЬКО

Сотрудники ОМОН Росгвардии направлены на помощь жителям, которые пострадали от обрушившегося ливня на Керчь в ночь на 17 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также выделена техника, которая может проходить по затопленным участкам – грузовики «Камаз» и «Урал», и два водометных катера «Фаворит 450». Росгвардейцы эвакуируют всех пострадавших, а также стариков и детей. В спасительной операции принимают участие и облаченные в гидрокостюмы водолазы – они помогают пострадавшим добраться до транспорта.

Ранее сообщалось, что эвакуированных жителей Керчи заселяют в гостиницы. Людям предоставлено жилье и питание.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50