В Симферополе 22 июня частично перекроют движение из-за траурных мероприятий

Администрация Симферополя просит жителей и гостей города воздержаться от поездок на личном автотранспорте на данном участке в указанное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе 22 июня в связи с проведением траурных мероприятий движение транспортных средств в некоторых частях города будет временно приостановлено, сообщили в местной администрации.

Дороги перекроют с 7.00 часов до 13.00 по улице Павленко (участок от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина).

Ранее сообщалось, что в Крыму 18 июня ожидаются дожди и тепло до +24. На полуострове в силе штормовое предупреждение.

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