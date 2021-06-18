В Крыму больше тысячи человек эвакуированы из зон подтопления

В восточном регионе Крыма был введен режим ЧС. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Спасатели эвакуировали из затопленных зон в Крыму 1 387 человек, из них 238 детей, сообщили в МЧС по республике.

Пострадавших распределили по четырем пунктам временного размещения. Сейчас в них находится 155 человек, из них 39 детей. Кроме того, в Керчи развернуто два дополнительных пункта на 1,3 тысячу человек.

Напомним, что циклон над Крымом стал причиной сильных ливней в ночь на 17 июня, также усилился северо-западный ветер.

Ранее сообщалось, что керчане, пострадавшие от потопа, получат материальную помощь. Средства будут выделены из резервного фонда Крыма и федерального бюджета

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