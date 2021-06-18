Из-за непогоды жители Фороса остались без питьевой воды

Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка Фото: Архив "КП"

Поселок Форос, что под Ялтой полностью остался без питьевой воды. Как сообщила глава города Янина Павленко, там на насосной станции полностью отключили электричество.

Из-за затяжных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и весь город остался без света.

- Из-за отключения электричества в санатории «Форос» произошла остановка насосной станции. Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка. Работаем над устранением аварии совместно с водоканалом, - отметила Павленко.

Напомним,17 июня сильные ливни затопили Керчь, там выпала двойная месячная норма осадков за сутки. Весь день спасатели эвакуировали горожан из затопленных домов. По всему полуострову введен режим ЧС. А сегодня с утра затопило и Ялту. Некоторые дороги там уже превратились в реки.

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