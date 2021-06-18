Военные развозят жителей Керчи по затопленным улицам города

Городские автобусы не могут проехать по затопленным улицам Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи военные помогают горожанам добраться до пунктов назначения с помощью спецтехники, которая может преодолеть затопленные участки дорог.

Часть городских магазинов не работает из-за отсутствия света. Фото: Юлия МАРКИНА

Природная стихия внесла свои коррективы в повседневную жизнь региона: общественный транспорт в центре города почти не ходит, а некоторые магазины закрыты из-за отсутствия электроэнергии.

На помощь керчанам приходят военные со спецтехникой. Фото: Юлия МАРКИНА

Ранее сообщалось, что в Ялте объявлен режим ЧС ввиду затопления центральных улиц города. Пострадавших эвакуируют и оказывают первую медпомощь.

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