Большая вода сошла с центральных улиц Ялты

В Ялте введет режим ЧС из-за затопления центра города. Сейчас вода отступает. Фото: Подслушано Ялта / Вконтакте.

Большая вода ушла из центра Ялты после сильного ливня, сообщили в пресс-службе Мининформа Крыма.

Сейчас все силы брошены на то, чтобы помочь жителям города, а также устранить последствия непогоды: откачивают воду, расчищают дороги и улицы от камней, грязи и упавших деревьев.

В процессе работ участвуют коммунальщики, военные, правоохранители и сотрудники экстренных служб. В усиленном режиме трудятся врачи.

Напомним, что в ночь на 18 июня в курортной столице Крыма выпала месячная норма осадков. Больше всего затопило район горы Ай-Петри. Некоторые реки вышли из берегов, поэтому центральную часть муниципалитета залила вода.

Ранее сообщалось, что в Ялте объявлен режим ЧС из-за затопления центральных улиц. Пострадавших эвакуируют и оказывают первую медпомощь.

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