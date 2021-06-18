Семь домов в селе Приозерное после затопления не смогут восстановить

Из затопленных домов людей в ближайшее время расселят. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Обитателей семи домов в подтопленном селе Приозерное Ленинского района Крыма, переселят – их строения не подлежат восстановлению, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, до 22 июня этого года решат вопрос о возможном переселении жильцов всех 18 подтопленных домовладений в регионе.

По данным МЧС, сейчас в Приозерном остаются затопленными два дома. Там трудятся над устранением последствий стихийного бедствия 35 специалистов. Также задействовано 6 единиц техники и 5 мотопомп.

Напомним, что неблагоприятный циклон над Крымом стал причиной сильных ливней в ночь на 17 июня, также усилился северо-западный ветер. Власти приняли решение обеспечить материальную помощь пострадавшим от потопа. Средства выделят из резервного фонда Крыма и федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что большая вода сошла с центральных улиц Ялты. Спецслужбы расчищают улицы города от грязи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50