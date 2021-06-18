Семь домов в селе Приозерное после затопления не смогут восстановить

Из затопленных домов людей в ближайшее время расселят. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.
Обитателей семи домов в подтопленном селе Приозерное Ленинского района Крыма, переселят – их строения не подлежат восстановлению, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, до 22 июня этого года решат вопрос о возможном переселении жильцов всех 18 подтопленных домовладений в регионе.
По данным МЧС, сейчас в Приозерном остаются затопленными два дома. Там трудятся над устранением последствий стихийного бедствия 35 специалистов. Также задействовано 6 единиц техники и 5 мотопомп.
Напомним, что неблагоприятный циклон над Крымом стал причиной сильных ливней в ночь на 17 июня, также усилился северо-западный ветер. Власти приняли решение обеспечить материальную помощь пострадавшим от потопа. Средства выделят из резервного фонда Крыма и федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что большая вода сошла с центральных улиц Ялты. Спецслужбы расчищают улицы города от грязи.
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