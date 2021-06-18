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Общество18 июня 2021 23:11

В Ялте во время наводнения поймали осетра

Десятикилограммовая рыбка проплывала вдоль затопленной улицы
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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По словам специалистов, средняя цена такой рыбехи на рынке может доходить до 15 тысяч рублей

По словам специалистов, средняя цена такой рыбехи на рынке может доходить до 15 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Ялте во время наводнения местные жители поймали краснокнижного осетра. Видео забавного инцидента разлетелось по социальным сетям.

Из-за того, что реки вышли из берегов, десятикилограммовая рыбка просто проплывала вдоль затопленной улицы. Когда перед глазами у мужчин появился большой осетр, спокойно проплывающий по мутной воде, они не растерялись и решили выловить его.

По словам специалистов, средняя цена такой рыбехи на рынке может доходить до 15 тысяч рублей. Вполне вероятно, что рыба шла на нерест, а килограмм черной икры доходит до 20 тысяч за килограмм.

Напомним, в Ялте был введен режим ЧС из-за последствий непогоды и сильного ливня. За сутки в регионе выпало три месячных нормы осадков.

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