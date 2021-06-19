В Симферополе взялись за нарушителей антиковидных ограничений

В Симферополе рейды проводятся там, где многолюдно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе мэрии Симферополя сообщили о создании мобильных группы, которые занимаются выявлением нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей. По словам главы администрации Симферополя Валентина Демидова особое внимание уделяется общественному транспорту, крупным торгово-развлекательным центрам, популярным у горожан местам отдыха.

- При нарушении составляется акт, копия которого вручается хозяйствующему субъекту, - и чиновник отметил, что если в течении суток выявленные недостатки не устраняются, то материалы проверки направляются в Роспотребнадзор.

Обеспокоенность властей можно понять, ведь рост заболевания ковидом идет в гору. Только за минувшие сутки выявлено 166 новых случаев коронавирусной инфекции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50