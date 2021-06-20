Керчанам, пострадавшим от потопа, планируют начать выплату компенсаций 22 июня

Фото: Юрий Иванов

Выплаты компенсаций керчанам, чье имущество пострадало при потопе, планируют начать 22-23 июня.

- Было обследовано 165 объектов, в основном это ИЖС. Уже составлены акты, готовим протоколы на передачу. После передачи ожидаем денежные средства по этим актам, соответственно, будем производить выплаты, - сообщил глава администрации города Сергей Бороздин. - Я надеюсь, что во вторник-среду мы сможем все документально оформить и начать выплаты людям.

По его словам, комиссия по оценке ущерба от стихии в Керчи начала работать с 19 июня. Работает 10 комиссий по оценке ущерба по недвижимости и 9 – по транспорту.

Напомним, пострадавшим полагается выплата в размере 10 тысяч рублей. Те, кто потерял часть имущества, 50 тысяч рублей, все имущество – 100 тысяч.

Напомним, в ночь на 17 июня в Керчи выпало две месячных нормы осадков. Часть домов оказалась затоплена, также под водой был цокольный этаж Керченской городской больницы №1 имени Пирогова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50