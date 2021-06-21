Ялтинцам, пострадавшим от потопа, направили 57,8 миллиона рублей

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Для помощи пострадавшим от стихии в Ялте направили первый транш в размере 57,8 миллиона рублей.

- Глава республики выделил 57,8 млн рублей, первый транш на помощь пострадавшим в Ялте. Сейчас Совмин прорабатывает порядок выплат компенсации юридическим лицам, а также возможной компенсации за автомобили, - сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, в Ялте на текущий момент работает 11 комиссий по компенсации людям, пострадавшим во время стихии. Местные власти уже начали собирать заявки от горожан, чье имущество пострадало во время стихии.

Также глава города отметила, что в Кореизе в зоне подтопления остается 37 домов. С сегодняшнего дня комиссия начала работу по обследованию 87 домов, находящихся на подтопленных участках в Кореизе.

Напомним, в Керчи планируется начать выплаты компенсаций пострадавшим от потопа с 22 июня.

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