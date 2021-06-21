На устранение последствий потопа в Крыму Совмин выделил 161 миллион рублей

На полуострове все еще действует штормовое предупреждение. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Правительство Крыма выделило 161 миллион рублей из резервного фонда для устранения последствий затопления в нескольких регионах республики. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РК.

Керчь получит 80,8 миллионов рублей, для города Ялты выделено 57,8 миллионов рублей, для Ленинского района – 15 миллионов рублей, для Кировского района – 5,7 миллионов рублей, для Советского района – 1,7 миллион рублей.

Сейчас крымские власти собирают заявки на получение выплат пострадавшим. Единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей, для тех, кто потерял часть имущества – 50 тысяч рублей, для тех, кто утратил все имущество предусмотрена компенсация в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ялте создали колл-центр для заявок о порче имущества от наводнения. Сообщения будут принимать до 29 июня.

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