В Ялте несколько домов в микрорайоне Васильевка полностью утонули

На ликвидацию последствий стихии Керчи и Ялте выделили 80,7 миллионов и 57,8 миллионов рублей. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Несколько домов в ялтинском микрорайоне Васильевка полностью ушли под воду, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, 10 домов оказались затоплены на улице Джафера Сейдамета. Строения засыпаны камнями и грязью. Путь к стоку воды частично преграждают старые троллейбусы.

- Большинство жителей – в первую очередь дети и старики – эвакуированы, но некоторые еще пытаются спасти свои дома, – отметила глава администрации Ялты.

Ранее сообщалось, что ближайшие два дня в Ялте объявили нерабочими. В городе продолжают борьбу с последствиями стихии.

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