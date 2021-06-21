Работы по ликвидации последствий стихии в Ялте планируют завершить к концу недели

Фото: пресс-служба главы РК Сергея Аксенова

Аварийно-восстановительные работы в Ялте планируется завершить к концу недели. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу ликвидации ЧС в Крыму заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

- Территориальные органы Республики Крым с задачей справились. Силы и средства были сгруппированы таким образом, что позволили минимизировать негативные последствия и сохранить человеческие жизни. Стоит задача до конца недели завершить аварийно-восстановительные работы, - сказал Яцуценко.

По информации замминистра, завтра в Крым прибудут дополнительные силы МЧС и Министерства обороны России.

Отдыхающих в Ялте замглавы МЧС попросил потерпеть «еще несколько дней», а местных жителей - дождаться помощи.

Ялта и Керчь наиболее пострадали в результате стихии, обрушившейся на полуостров в конце прошлой недели. На компенсации пострадавшим власти выделили 161 миллион рублей.

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