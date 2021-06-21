Аксенов поручил расчистить русла рек в Крыму

В Мелек-Чесме скопилось много иловых отложений и бытового мусора Фото: Юлия МАРКИНА

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил расчистить русла рек и не допустить строительства на берегах. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий ЧС.

- Русла рек должны быть расчищены, строений на них не должно быть, они не должны быть заилены. Как говорится, раз в год и палка стреляет, - сказал Аксенов.

Накануне власти выделили 40 миллионов рублей на расчистку русла реки Мелек-Чесме в Керчи. Из-за большого количества ила и мусора река оказалась не способной принять и пропустить поток воды во время наводнения в Керчи. Большая часть города оказалась затопленной.

В Ялте из-за сильных дождей река Водопадная также вышла из берегов и затопила часть города. Расчистка русел рек в курортном городе начнется с 22 июня.

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