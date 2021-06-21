В Керчи чистят реку, которая вышла из берегов во время стихии

Русло реки чистят с помощью специализированной техники. Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи приступили к очистке русла реки Мелек-Чесме, которая протекает в центре города. Из-за замусоренности русла река не смогла принять большой объем воды во время наводнения. Кроме зарослей камыша и кустарников, река хранит в себе большое количество бытового мусора. Его сбрасывают в воду, в том числе, и торговцы расположенного рядом Центрального рынка. К тому же, в Мелек-Чесме периодически сливают канализационные стоки.

В Мелек-Чесме скопилось много иловых отложений и бытового мусора Фото: Юлия МАРКИНА

Сегодня реку чистит тяжелая техника. Специальными машинами из воды вытаскивают то, что накопилось здесь за последние годы. Все это время городская общественность неоднократно обращалась к местным властям с просьбой привести реку в порядок. Старожилы предупреждали: в случае наводнения, аналогичного тому, которое произошло в 1975 и в 2003 годах, река не справится с потоком воды. Потоп этого года оказался куда сильнее.

Мелек-Чесме приняла на себя стоки после наводения, но ее пропускная способность оказалась мала из-за мусора и зарослей Фото: Юлия МАРКИНА

Отсутствие работ по очистке русла в течение длительного времени чиновники объясняли нехваткой финансирования. И уверяли, что поскольку река находится в федеральной собственности, то за любые работы в русле могут получить штраф. Однако все-таки обещали привести в порядок бетонную облицовку реки. Проект реконструкции гидротехнического сооружения, как заявляли в администрации, должен был получить заключение госэкспертизы еще в ноябре прошлого года.

Река в центре города давно поросла камышом и кустарниками Фото: Юлия МАРКИНА

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на очистку русла реки республиканские власти выделили 40 млн. рублей. А оценку действий керченских чиновников дадут следственные органы.

В мутной воде после потопа плавают утки Фото: Юлия МАРКИНА

В результате сильных дождей, которые обрушились на город в конце прошлой недели, центральная часть Керчи оказалась полностью затопленной. Вода затопила жилые дома, больницу, магазины и автомобили. На борьбу с ликвидацией последствий стихии были брошены МЧС, Росгвардия и военные. Центр города был отрезан от транспортного сообщения. Из зоны подтопления было эвакуировано более тысячи человек. До сих под в Керчи откачивают воду из подвалов, а предприниматели считают убытки. Власти Крыма пообещали компенсации пострадавшим. На эти цели из республиканского бюджета выделили 80,8 млн. рублей.

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