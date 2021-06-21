Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей в Крыму

На ялтинских пляжах появились предупреждающие таблички Фото: Александра Тимощенко

Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших в результате наводнения территориях в Крыму. Соответствующие предписания направлены в муниципалитеты Керчи и Ялты. В ведомстве отметили ухудшение качества морской воды, что может привести к всплеску кишечных инфекций.

- Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях. С целью профилактики острых кишечных инфекций организована иммунизация декретированных групп против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. Среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней,- говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что усилили контроль за противоэпидемическими мероприятиями, направленными на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Организовали круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Крыму.

- Проводится контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые 2 часа, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в конце прошлой недели в Крыму выпала рекордная норма осадков. В результате мощнейших ливней затопленными оказались Керчь и Ялта. На помощь в ликвидации стихии были брошены силы МЧС, Росгвардия и военные. Людей из подтопленных домов эвакуировали. Власти обещают жителям компенсации за утраченное имущество. Ранее власти призвали жителей подтопленных районо отказаться от купания в море. В морскую воду кроме дождевой воды массово поступили канализационные стоки. Пляжи Ялты закрыли для купания с 19 июня.

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