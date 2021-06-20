Через неделю все жизнь в курортных городах восстановится полностью. Фото: "КП" Архив

Недавний потоп в городах Ялта и Керчь, безусловно, нарушил жаркие будни высокого курортного сезона. «Комсомолка» решила рассказать, что нужно знать туристам после наводнения в Крыму

Тогда людей не на шутку напугала стихия — особенно сотен тысяч туристов, которых наводнение застало в отелях. Некоторые гостиницы в курортных городах подтопило, были случаи отключения электроэнергии, перебои с водой, а постояльцев одного из отелей на набережной Ялты даже пришлось эвакуировать.

Сейчас вода уже почти сошла, но пляжи Ялты закрыты для купания, в городе ввели графики отключения воды, а улицы наполнила грязь. Все это вызвало серьезные опасения насчет будущих перспектив курортного сезона в Крыму — не отпугнет ли минувшая чрезвычайная ситуация туристов?

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко поспешил успокоить общественность: массовых отказов от брони в Ялте и других регионах нет. Отели и санатории работают в штатном режиме, а дальнейшему отдыху на полуострове ничто не угрожает.

Он также заверил, что в самый короткий срок курортные регионы вновь будут максимально комфортными для отдыхающих.

- Есть случаи отключения воды, но все средства размещения обязаны иметь запасы, резервуары на 2-3-дневный срок для постоянного водоснабжения. Поэтому острых ситуаций у нас сейчас нет. Была необходимость отселения гостей в одном отеле в Ялте - все было сделано быстро в штатном режиме при поддержке сотрудников минкурортов Крыма, - сказал Волченко.

Въезд в Ялту сейчас уже свободный, а центр города приводят в порядок. Кроме того, шторм никак не повлиял на работу авиа- и жд-транспорта, так что ничего не мешает туристам добраться до Крыма, как и раньше.

Не жалуются на отток туристов и сами отельеры в Ялте и Керчи, уверяет председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

- Отели не сетуют нам на то, что кто-то отказывается от заезда по причине недавнего наводнения. Да, во время стихии некоторые отели не выпускали постояльцев, проводили для них банкеты, какую-то бесплатную шоу-программу, чтобы развлечь, но сейчас все спокойно, - рассказала Кп-Крым Наталья Стамбульникова.

Не отпугнет туристов и временный запрет на купание на пляжах Ялты, ведь в округе множество пляжных территорий, где купаться можно — например, тот же Массандровский пляж

- Думаю, уже через неделю все восстановится окончательно — улицы уберут, пляжи откроют. Мне кажется, наводнение глобально никак не повлияет на курортный сезон в Крыму, - заключила эксперт.

КОНКРЕТНО

Что нужно сейчас знать туристам?

1. Въезд в города Керчь и Ялта уже полностью открыт

2. Минимум до 23 июня на пляжах Ялты нельзя купаться — нужно будет искать места в окрестных поселках

3. Улицы Керчи и Ялты сейчас загрязнены селями, мусором, деревьями. Некоторые дороги могут быть заблокированы. Власти обещают навести порядок в городах в течение двух недель

4. В частных домовладения и мини-гостиницах могут быть перебои с электричеством, газом и водоснабжением. В Ялте только с сегодняшнего дня начинают давать воду по городу. Так что перед приездом обязательно интересуйтесь у отеля или хозяина хостела, как обстоят дела с коммуникациями

5. Если туристы оказались в сложной ситуации или их имущество повреждено, власти просят обращаться на горячую линию Минкурортов Крыма 8 (800) 511-80-18 , а также в интернет-представительства ведомства в социальных сетях Facebook, Instagram, Вконтакте.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8 (3654) 22-28-22, 22-28-57, 8 (918) 74 24 43 18, 8 (978) 811 861 82.

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