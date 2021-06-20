Часть Керчи четвертые сутки остается в воде после потопа

В одном из районов Керчи вода все еще стоит Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи продолжают устранять последствия небывалого стихийного бедствия. Бригады МЧС откачивают воду из подвалов жилых домов, специальная комиссия принимает заявления от пострадавших для выплаты компенсаций.

В первой городской больнице восстановили подачу электроэнергии, здесь заработали медицинские аппараты и травмпункт. Из подвальных помещений вычерпали воду, сейчас просушивают документацию.

И если центральные улицы уже практически просохли после «большой воды», то микрорайон Нижний Солнечный остается подтопленным.

В бывшем АТП расположены склады, офисы и автостоянка Фото: Юлия МАРКИНА

Четвертые сутки вода стоит в районе АТП. Здесь расположены автостоянка, склады и автошкола. Владельцы автомобилей пожаловались: помощи по откачке не дождались, поэтому сами, по грудь в воде, по очереди выталкивали машины друг друга.

- Папа моего друга купил машину своей жене. Новая, из салона. Поехали на АТП, чтобы проверить, а она утонула,- рассказывает Валерия Белова.

Глава Администрации Керчи Сергей Бороздин сегодня признал: большой урон понесли автовладельцы. Сейчас они массово просушивают автомобили. С владельцами пострадавших машин работают автоэксперты.

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