Торговля после потопа: на керченском рынке не успевают вывозить мусор

Горы мусора и испорченного товара не мешают торговле. Фото: Юлия МАРКИНА

Из-за длительной уборки территории Центрального рынка в Керчи активная торговля развернулась за его воротами. Несмотря на чрезвычайную ситуацию в городе, многие керчане в воскресенье по привычке отправились за товаром именно сюда. Но получить удовольствие от покупок не получилось: территория рынка утопает в грязи, ноги скользят в подсыхающей жиже.

На Центральном рынке в Керчи грязь и кучи мусора после потопа Фото: Юлия МАРКИНА

Мусор и сброшенный в кучи испорченный товар постепенно вывозят. Возможно, не так быстро, как хотелось бы покупателям. Однако это не помешало развернуть торговлю стихийщикам. Свежую зелень, фрукты, подсолнечное масло на разлив они предлагают прямо возле мусорных свалок.

Свежие овощи и растительное масло предлагают за воротами рынка Фото: Юлия МАРКИНА

Некоторые покупатели признаются, что опасаются покупать пострадавший во время наводнения товар. Другие уверены: хорошо вымыл, обдал кипятком и можно есть.

Руководство рынка планирует завершить уборку территории ко вторнику.

Пострадали от наводнения и цветочные киоски Фото: Юлия МАРКИНА

Из-за отсутствия полноценной работы рынка наплыв покупателей в Керчи сейчас наблюдают крупные магазины и супермаркеты, расположенные в районах, наименее пострадавших от наводнения.

Мусор на рынке е успевают вывозить Фото: Юлия МАРКИНА

По оценкам городских властей, на ликвидацию последствий потопа, вызванного стихией, потребуется не меньше двух недель.

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