Колоссальные убытки в Керчи: бизнесмены ищут и сушат уплывший товар

Ковры и напольные покрытия, утонувшие во время потопа, сушатся на солнце. Фото: Юлия МАРКИНА

Пострадавшие от наводнения магазины в Керчи до сих пор не возобновили работу. Во многих торговых точках в центре города по-прежнему отсутствует электричество. Холодильное оборудование в молочных палатках подключили к генераторам.

Многие магазины в центре города закрыты из-за отсутствия электроэнергии Фото: Юлия МАРКИНА

Но большинство предпринимателей продолжает тотальную сушку. На солнце выставили напольные покрытия, строительные смеси, одеяла, покрывала, постельное белье, обувь, мебель и холодильники. Все грязное, и отмыть его было непросто. Поток воды нес с собой иловые отложения и канализационные стоки. Некоторый товар вообще не удается найти.

Ковры и напольные покрытия, утонувшие во время потопа, сушатся на солнце. Фото: Юлия МАРКИНА

- Мы не знаем, куда уплыли стулья, где пуфик, - сетует продавец из магазина дорогой мебели.

Намокшие строительные смеси предприниматели вынесли на улицу Фото: Юлия МАРКИНА

Накануне в соцсетях предприниматель искала уплывшие с Центрального рынка шесть холодильников. Два из них видели возле здания Налоговой, куда их несло потоком воды.

В магазинах, торгующих бельем, тоже все плавало в грязной жиже Фото: Юлия МАРКИНА

Сегодня владельцам торговых точек раздали для заполнения бланки для описания утраченного товара, оборудования и оценки их стоимости. Бизнес сокрушается: компенсация вряд ли покроет убытки полностью.

В продуктовом магазинчике придется полностью менять полы и ремонтировать холодильники Фото: Юлия МАРКИНА

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