Для расчистки Керчи от последствий потопа прибыли военнослужащие ЧФ

Военнослужащие Черноморского флота прибыли на помощь керчанам. Фото: ЧФ РФ

В Керчь для расчистки улиц и подворий после масштабного затопления прибыл мобильный отряд Черноморского флота. 200 военнослужащих и 10 автомобилей КамАЗ будут помогать жителям города-героя разбирать завалы и вычищать грязь после стихийного бедствия, сообщили в пресс-службе ЧФ РФ.

Военные будут помогать в расчистке завалов после схода воды. Фото: ЧФ РФ

В зону подтопления попали 248 домов. Под водой остаются подвалы и цокольные этажи 13 зданий, идет откачка в 10 домовладениях. Эвакуированы 1332 человека, 10 решили оставаться дома. В пунктах временного размещения находятся 148 человек, в том числе 32 ребенка. В Керченской городской больнице №1 продолжают находится 145 человек, электроснабжение восстановлено. Уровень реки Мелек-Чесме рядом с больницей снизился на 10 сантиметров.

Сегодня полностью возобновил работу общественный транспорт. С утра началась работа комиссии по оценке ущерба, причиненного потопом. Одновременно пострадавшие домовладения обходят 10 рабочих групп из двух сотрудников администрации и одного депутата городского совета. Они составляют акты обследования пострадавшего имущества и разъясняют порядок предоставления выплат.

- На сегодняшний день ситуация в зоне подтопления сложилась непростая,- отметил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. - Жителям пострадавших улиц нанесен серьезный материальный ущерб. Но самое главное, что удалось избежать человеческих жертв.

В зоне подтопления оказались почти 250 домов. Фото: ЧФ РФ

Всем пострадавшим семьям будет выплачено 10 тысяч рублей единоразовой помощи, 50 тысяч - при частичной потере имущества и 100 тысяч - при его полной негодности к дальнейшему использованию. Общая потребность в помощи и порядок ее предоставления будут определены на штабе по ликвидации последствий ЧС 22 июня.

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