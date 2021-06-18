Из магазинов выносят все: Торговцы в Керчи считают убытки после потопа

Упаковка и товары, которые нельзя спасти, сброшены в одну кучу. Фото: Юлия МАРКИНА

Воды по колено, грязь, нерабочая техника и кассовые аппараты. Такими сегодня утром предприниматели Керчи увидели свои торговые места. Ларьки, магазины и торговые палатки затоплены, дорогостоящий товар плавает в грязной воде. Центральный рынок сегодня был закрыт, но предприниматели, а кое-кто даже целыми семьями, пришли спасать свой товар. Вернее то, что еще можно было спасти.

На перекладине сушатся футболки в упаковке Фото: Юлия МАРКИНА

Предприниматели сокрушаются: убытки им вряд ли кто компенсирует. Хоть власти и пообещали помочь каждому пострадавшему.

Из магазина в центре Керчи воду вычерпывали ведрами Фото: Юлия МАРКИНА

- Кто нам это компенсирует?! Простой народ за отсутствие маски платит штраф в пять тысяч, а с нас дерут тридцать! О чем вы говорите?! Никто нам ничего не компенсирует! Как всегда сами выпутывайтесь. Только налоги платите, - возмущается владелец киоска с промышленными товарами.

Овощи, которые не подлежат продаже и пойдут на выброс Фото: Юлия МАРКИНА

Из ларьков и магазинов выносят все: мебель, вентиляторы, детскую одежду.

Сильно пострадали и овощные ряды. Овощи сброшены в одну кучу, напоминающую грязное месиво.

Огурцы, помодоры и лук в грязной жиже Фото: Юлия МАРКИНА

В целом вода, которая еще вчера полностью заполнила городские улицы, практически сошла. В Керчи заработал общественный транспорт. Правда, ждать маршрутку или автобус приходится минимум полчаса. С утра развозить людей на работу помогали военные. На спецтехнику пересаживали тех, кому нужно в районы, отрезанные от сообщения.

Добавилось работы эвакуаторам. Целый день они забирали с улиц заглохшие автомобили.

А вот свет дали не везде. Вторые сутки без электричества дома в центре города. Жителей просят потерпеть.

К вечеру власти пообещали опубликовать информацию для пострадавших и сообщить, какие документы и заявления необходимы для получения компенсации.

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