Из магазинов выносят все: Торговцы в Керчи считают убытки после потопа

Упаковка и товары, которые нельзя спасти, сброшены в одну кучу.
Фото: Юлия МАРКИНА
Воды по колено, грязь, нерабочая техника и кассовые аппараты. Такими сегодня утром предприниматели Керчи увидели свои торговые места. Ларьки, магазины и торговые палатки затоплены, дорогостоящий товар плавает в грязной воде. Центральный рынок сегодня был закрыт, но предприниматели, а кое-кто даже целыми семьями, пришли спасать свой товар. Вернее то, что еще можно было спасти.
На перекладине сушатся футболки в упаковке
Фото: Юлия МАРКИНА
Предприниматели сокрушаются: убытки им вряд ли кто компенсирует. Хоть власти и пообещали помочь каждому пострадавшему.
Из магазина в центре Керчи воду вычерпывали ведрами
Фото: Юлия МАРКИНА
- Кто нам это компенсирует?! Простой народ за отсутствие маски платит штраф в пять тысяч, а с нас дерут тридцать! О чем вы говорите?! Никто нам ничего не компенсирует! Как всегда сами выпутывайтесь. Только налоги платите, - возмущается владелец киоска с промышленными товарами.
Овощи, которые не подлежат продаже и пойдут на выброс
Фото: Юлия МАРКИНА
Из ларьков и магазинов выносят все: мебель, вентиляторы, детскую одежду.
Сильно пострадали и овощные ряды. Овощи сброшены в одну кучу, напоминающую грязное месиво.
Огурцы, помодоры и лук в грязной жиже
Фото: Юлия МАРКИНА
В целом вода, которая еще вчера полностью заполнила городские улицы, практически сошла. В Керчи заработал общественный транспорт. Правда, ждать маршрутку или автобус приходится минимум полчаса. С утра развозить людей на работу помогали военные. На спецтехнику пересаживали тех, кому нужно в районы, отрезанные от сообщения.
Добавилось работы эвакуаторам. Целый день они забирали с улиц заглохшие автомобили.
А вот свет дали не везде. Вторые сутки без электричества дома в центре города. Жителей просят потерпеть.
К вечеру власти пообещали опубликовать информацию для пострадавших и сообщить, какие документы и заявления необходимы для получения компенсации.
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