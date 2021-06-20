После потопа из Ялтинского крокодиляриума вывезли всех рептилий, которые не переносят холодную воду

Директор крокодиляриума вместе с помощником вылавливал хищников из воды. Фото: Виктор Жиленко/Instagram

В затопленном после ливня Ялтинском крокодиляриуме отловили и отправили в Алуштинский аквариум тех рептилий, которые не переносят холодную воду. Об этом КП-Крым сообщил директор организации Виктор Жиленко.

- Всех наших крокодилов, которые не могут находиться в холодной воде, мы выловили еще вчера вечером и увезли в Алуштинский аквариум. Сейчас крокодиляриум затоплен, там остались только те рептилии, которые могут находиться в 16-тиградусной воде. Для остальных хищников такая температура губительна. Комфортная вода для них температура воды - от 25 градусов, - объяснил Виктор Жиленко.

Те хищники, которые остались в здании, не смогут выбраться на волю, и холодная вода для них не страшна. Пока что в крокодиляриуме проводят уборку.

- Мы продолжаем там откачивать воду, проводим уборку, - добавил директор организации.

Напомним, на Крым обрушилась настоящая стихия 17 и 18 июня в связи с циклоном, который проходил над полуостровом. В некоторых регионах выпало две или даже три месячных нормы осадков. Особенно пострадала Керчь и курортная Ялта, где смыло даже популярные городские пляжи. В настоящее время города расчищают от последствий стихии и подсчитывают суммы ущерба, нанесенного ливнями.

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