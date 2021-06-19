Ялта больше других городов пострадала от «библейского потопа»

Вода на Южном берегу неслась по горному рельефу, сметая все на пути. Фото: Янина Павленко/facebook

Большая Ялта больше других регионов пострадала от «библейского потопа». Из-за горного рельефа ливневые потоки устремились вниз, набирая скорость и силу, снося все на своем пути.

- Ущерб катастрофический во многом. Особенно там, где русла рек прорвало, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Некоторые люди полностью утратили свое имущество. Там уже практически восстановлению ничего не подлежит. К оценке ущерба приступим в последствии, сейчас надо снять острые моменты.

В Ялте больше всего пострадала городская инфраструктура Фото: Янина Павленко/facebook

В первую очередь оперштаб по ЧС решает вопросы с подвозом воды и продовольствия к домам, жители которых оказались отрезанными водой от внешнего мира. Для ликвидации последствий ЧС у госпредприятий изымается вся строительная техника. Частные компании оказывают помощь в раздаче питьевой бутилированной воды. В случае возникновения острой ситуации с водообеспечением ялтинцев просят оставлять сообщения на сайте горадминистрации.

Набережную Ялты предстоит вычистить от иловых наносов. Фото: Андрей Бурдейный

- В Ялте ситуация самая тяжелая, - отметил глава региона. За счет рельефа местности потоки набрали высокую скорость, поток был селевой, сносило все, тащило камни. Если в Керчи больше пострадали дома, то в Ялте - объекты городской инфраструктуры.

По предварительной оценке больше 100 домовладений не подлежат восстановлению. С сегодняшнего дня колл-центр в ЕДДС 112 и по номеру (3654) 23-93-83 начал прием заявок об утрате имущества в зоне подтопления. Заявку необходимо оставлять с адресом и номером телефона для обратной связи. Выезды рабочих групп с актированием утраты имущества начнутся с 22 июня. До этого момента заниматься расчисткой от последствий потопа не рекомендуется.

Вода осталяет после себя камни и глину. Фото: Янина Павленко/facebook

Власти определили по 10 тысяч рублей единовременной помощи пострадавшим, 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество и 100 тысяч рублей - за полностью утраченное. Средств в республиканском резервном фонде для этого достаточно. Последующие выплаты вместе с механизмом компенсации утраты имущества предпринимателям будет определять федеральная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

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