На керченских пляжах полно отдыхающих

В Керчи отдыхающие купаются в море не смотря на рекомендации воздержаться от посещения пляжей. Фото: Анжелика Быстрова.

На городском пляже Керчи, несмотря на рекомендации властей и предписание Роспотребнадзора, много отдыхающих. Установившаяся после стихии сухая и жаркая погода погнала людей к морю целыми семьями.

- Купаются как взрослые, так и дети. Вода нормальная, тины немного, - рассказала «Комсомолке» керчанка Анжелика.

Купаются как взрослые, так и дети. Фото: Анжелика Быстрова

Аналогичная картина наблюдалась накануне и на пляже в районе Приморского парка. При этом отдыхающие отметили высокую мутность морской воды и обилие мусора.

Роспотребнадзор сегодня выдал предписание приостановить работу пляжей на пострадавших в результате наводнения территориях в Крыму. Предписания направлены в муниципалитеты Керчи и Ялты. В ведомстве отметили ухудшение качества морской воды и сообщили об усилении контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить всплеска кишечных инфекций.

В результате наводнения, вызванного обильными дождями, в Керчи и Ялте выпала двухмесячная норма осадков. Затопленными оказались жилые дома, магазины и автомобили. Насосные станции не выдержали разгула стихии и к потокам дождевой воды, затопившей, в частности, Керчь, добавились канализационные стоки. Вода из города практически ушла, выкачку продолжают из жилых домов. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ситуация в Керчи «относительно стабилизировалась».

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