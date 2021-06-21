На Крым надвигаются новые дожди и грозы

В Крыму продолжают разгребать последствия потопа. Фото: ГУ МЧС по Крыму

В ближайшие сутки в Крыму прогнозируется ухудшение погодных условий. На полуостров снова идут сильные дожди, грозы, возможен град. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 21 июня и в течение суток 22 июня ожидаются шквалистые порывы ветра до 15-20 м\с.

В Главном управлении МЧС России по Республики Крым предупреждают о высокой вероятности возникновения новых чрезвычайных ситуаций, подтоплениях и авариях на объектах энергетики и нарушении транспортного сообщения.

Туристам и жителям полуострова рекомендуют воздержаться от прогулок на набережной и не парковать автомобили вблизи рекламных конструкций.

На минувшей неделе сильнейший ураган обрушился на Крым. В результате наводнения, спровоцированного мощными ливнями, в Керчи и Ялте выпала двухмесячная норма осадков. Города оказались затопленными, на помощь гражданскому населению были брошены силы МЧС и военные. Десятки людей в Керчи были эвакуированы и расселены в гостиницы. В Ялте в результате наводнения один человек погиб, еще один числится пропавшим без вести. На ликвидацию последствий стихии республиканские власти выделили Керчи и Ялте 80,7 млн. и 57,8 млн. рублей соответственно.

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