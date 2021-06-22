Мэр Ялты назвала причину большого ущерба после наводнения в городе

Аварийно-восстановительные работы в Ялте планируется завершить к концу недели. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Последствия в Ялте после затопления могли бы стать не такими разрушительными, если бы в руслах рек и водоохраной зоне не было такой массовой частной застройки, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, это серьезная проблема, которая усугубила последствия стихии, в частности, затопление частного сектора. Дело в том, что жилой сектор построен без соблюдения градостроительных норм и правил, предусмотренных для территорий в руслах рек.

Число пострадавших от наводнения в Ялте достигло 49 человек. Фото: Янина Павленко / Facebook.

Она также добавила, что еще рано давать оценку масштабам ущерба, но и без точных расчетов видно – из строя вышла практически вся инфраструктура города. Поэтому уже начали работать над проектом правильного инфраструктурного восстановления.

- Русла рек не могут застраиваться. И у нас сейчас есть уникальная возможность – привести градостроительную документацию города, наконец, в порядок. Безусловно, это во многом будет болезненно. Но мы будем поступательно решать эти проблемы, – заявила Павленко.

Напомним, что на прошлой неделе на Крым обрушились сильные ливни, в результате которых некоторые районы полуострова сильно затопило. Больше всех пострадали Керчь и Ялта.

Работы по ликвидации последствий стихии в Ялте планируют завершить к концу недели. В Крым выдвинулись дополнительные группировки МЧС и Минобороны России.

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