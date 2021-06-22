В Симферополе открыли сквер Победы в память о героях Великой войны

День памяти и скорби – памятная дата. В России отмечается ежегодно 22 июня. Фото: информационное агентство КИА.

В память о героях, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны, в Симферополе был открыт Сквер победы, пишет КИА.

Он был заложен 21 апреля в этом году, и обустраивался на средства участников полка народного ополчения. Все высаженные деревья и кустарники благополучно прижились на новом месте. Также в сквере планируют установить памятный знак в честь погибших на Донбассе и в Луганске.

- В 1941 году 22 июня, вероломно, внезапно, ночью фашистская Германия напала на нашу страну. С этого черного дня начался отсчет миллионов жизней наших дедов и прадедов, которые были отданы на алтарь Великой Победы. Сегодня мы с вами открываем сквер Победы в память о тех, кто внес свою лепту в разгром ненавистного врага, – цитирует СМИ депутата Государственной Думы РФ от Крыма Михаила Шеремета.

Он также добавил, что мы обязаны хранить память о всех героях, и окружить заботой и вниманием еще живых фронтовиков. Нужно делать все возможное, чтобы война никогда не пришла в нашу страну.

Ранее сообщалось, что работник из Закавказья избил охранника в Симферополе. Иностранцу грозит до трех лет тюрьмы.

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