В Симферополе водитель проехал на красный и врезался в легковушку

Авария произошла в темное время суток. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте.

В центральной части Симферополя произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили очевидцы.

Один из водителей проигнорировал запрещающий свет светофора и проехал на красный. Однако проскочить не успел и врезался в машину другого водителя. Свидетелями аварии стали прохожие на перекрестке улиц Гоголя и Толстого около 22.30. Обстоятельства ДТП выясняются. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что работник из Закавказья избил охранника в Симферополе. Иностранцу грозит до трех лет тюрьмы.

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