В Минобороны показали видео, на котором военные помогают восстанавливать Ялту после затопления

Военные работают вручную на набережной Ялты, а также при помощи тяжелой техники. Фото: скриншот из видео.

В Министерстве обороны опубликовали видео, на котором военнослужащие укрепляют дамбу в Ялте и помогают восстанавливать город после разрушительной природной стихии.

Военные очистили боле 52 тысяч квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, убрали более 370 тонн мусора, подвезли гражданам около 264 кубометров питьевой воды.

- Мобильные отряды минобороны России, оказывающие помощь в ликвидации последствий ЧС в Крыму, укрепили временную дамбу в Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков, вызванных обильными осадками, – говорится в сообщении.

От минобороны РФ задействовано около 21,5 тысяч человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Помощь оказывается в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах Крыма.

Ранее сообщалось, что мэр Ялты назвала причину большого ущерба после наводнения в городе. Застройка не соответствует градостроительным нормам и правилам.

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