Дезинфекция Ялты начнется в среду утром

На сегодняшний день в Республике Крым действует режим чрезвычайной ситуации. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Сегодня вечером в Ялту прибудут специалисты, которые завтра, 22 июня, начнут дезинфекцию улиц города, сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

Это срочные меры, которые власти приняли, чтобы успеть уничтожить инфекцию до начала потепления. Особое внимание будет уделяться зонам вокруг подтопленных домов.

- Техника тоже сегодня прибудет (34 единицы). И с утра будет работать на восстановлении инфраструктуры, – рассказал Яцуценко.

Первые 100 дезинфекторов прибудут в Ялту к концу дня, и еще 100 – ночью. Сейчас над устранением последствий подтопления в Ялте трудятся 534 человека и 130 единиц техники. Спасатели прибыли в регион из Ростовской, Тульской и Московской областей.

Ранее сообщалось, что в Минобороны показали видео, на котором военные помогают восстанавливать Ялту после затопления. Помимо прочего, они укрепляют временную дамбу в городе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50