В Крыму рассекретили документы времен войны о геноциде местных жителей

Рассекреченные документы передали управлению ФСБ России по РК и городу Севастополю в рамках федерального проекта «Без срока давности». Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Немецкие медики в период оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны проводили нечеловеческие опыты над военнопленными, в том числе использовали бактериологическое оружие против мирных жителей. Доказательства нашли при рассекречивании документов крымского архива ФСБ России, передает ТАСС.

Ряд таких бумаг посвящен работе немецких врачей. Представители гуманной профессии тестировали лекарства, забирали кровь для немецких военных и пересаживали органы. Кроме того, бумаги позволяют говорить о применении против крымчан бактериологического оружия.

- Тот же тиф прививался. Целью заражения было распространение заболевания, увеличение смертности среди военнопленных и мирных граждан. Узники погибали, тела вывозились, на эту территорию заводились новые узники для этой же цели. Соответственно, не расходовались патроны. Настоящий конвейер смерти, – цитирует СМИ заместителя председателя государственного комитета по делам архивов РК Татьяну Шарову.

Некоторые бумаги свидетельствуют о расследованиях уголовных дел против нацистов в Крыму. К ним относятся документы допроса свидетелей и тех, кто принимал участие в уничтожении мирных жителей.

Особый интерес у архивистов вызывала инструкция для немецких солдат, которая четко определяет нормы поведения в отношении разных народов Крыма. Документ содержит характеристики разным народам, проживающим на территории полуострова. Подобные рекомендации фактически исполняли роль инструмента для создания атмосферы межнациональной ненависти в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли сквер Победы в память о героях Великой войны. Территория обустраивалась на деньги народного ополчения.

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