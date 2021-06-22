Ущерб в Керчи и Ялте после потопа оценен в 156 миллионов рублей

Отчеты должны быть готовы в пятницу по каждому пострадавшему дому в Керчи и Ялте. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Общий ущерб, нанесенный дворам Керчи и Ялты после аномальных ливней 17-18 июня, оценен в 156 миллионов рублей, сообщил Министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов на заседании комиссии по ЧС в РК сегодня, 22 июня.

Совместно с сотрудниками Минстроя он обошел все придомовые территории и общественные пространства, которые пострадали при ЧС.

- Нами составлены перечни этих дворовых территорий, составлены дефектовки, проведена фотофиксация. Все данные объединены в отчетах, – сказал Храмов.

Сейчас с полученной информацией работают сметчики. По последним данным, в Ялте пострадало 25 дворов, ущерб которых оценен в 76 миллионов рублей, в Керчи урон понесли 17 дворовых территорий, ущерб которых оценен в 80 миллионов рублей.

До конца этой недели будет готова сметная документация по каждому двору. Кроме того, по поручению главы Крыма будет подготовлена очередность дворовых территорий в зависимости от нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что дезинфекция Ялты начнется в среду утром. Обрабатывать будут затопленные ранее участки.

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