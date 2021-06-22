В пострадавших от наводнения детсадах Ялты взяли пробы воды

В море сейчас купаться нельзя, так как вода очень загрязнена. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Вчера, 21 июня, Санэпидемстанция взяла пробы воды в дошкольных учреждения города, чтобы определить ее пригодность к употреблению, сообщила глава местной администрации Янина Павленко на заседании комиссии по ЧС в РК сегодня, 22 июня.

Сейчас все детсады в регионе закрыты. Это связно с санитарной обработкой помещений и приведением их в надлежащее состояние. Такая ситуация будут сохраняться до понедельника. Если анализ воды в заведениях покажет ее непригодность к употреблению, детям будут подвозить бутилированный питьевой ресурс.

Кроме того, увеличено количество проб морской воды. Ранее их было 38, все они показали отсутствие инфекций в акватории моря. Тем не менее, остаются риски распространения инфекций через водопроводную воду, поэтому ее категорически нельзя употреблять в пищу, а также использовать для приготовления.

В связи с тем, что с водоочистных сооружений вода выходит нормального качества, а в населенных пунктах она ухудшается, принято решение провести ревизию водопроводных сооружений. В ГУП РК «Вода Крыма» завтра, 23 июня, начнут эту процедуру. Кроме того, специалистам были направлены рекомендации по увеличению кратности отбора проб в разводящей сети, а также увеличению точек отбора проб.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, никакая бактериальная инфекция в морской воде после подтопления пока не обнаружена.

Ранее сообщалось, что ущерб в Керчи и Ялте после потопа оценен в 156 миллионов рублей. До конца недели подсчитают утраты каждого затопленного дома.

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