В Крыму мужчина задушил старушку, за которой долго ухаживал

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Фото: Архив "КП"

Киевский районный суд Симферополя признал 22-летнего местного жителя виновным в убийстве престарелой женщины.

Подсудимый и его семья длительное время ухаживали за одной старушкой, которая в силу своего возраста, как они считали, не могла самостоятельно передвигаться, передает ForPost.

В декабре прошлого года мужчина увидел через окно, как женщина стояла на своих ногах посреди комнаты. Его это разозлило, так сильно, что молодой человек избил старушку, а после задушил.

На суде убийца вину не признал и заявил, что смерть наступила в естественно, а усугубили все хронические заболевания. Мужчина отправится за решетку на 9 лет и 6 месяцев. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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