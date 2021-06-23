В Симферополе троллейбус врезался в легковушку на опасном перекрестке

ДТП на данном перекрестке – нередкое явление. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП / Вконтакте.

В Симферополе троллейбус и легковушка столкнулись на опасном перекрестке, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Общественный транспорт, работающий на городском маршруте, протаранил легковой автомобиль на перекрестке улицы Мира и проспекта имени Вернадского. Неизвестно, есть ли человеческие жертвы. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Симферополе водитель проехал на красный и врезался в легковушку. Пострадавших нет.

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